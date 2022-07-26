شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أمين يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للمصارعة بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عمر أمين لاعب منتخب المصارعة للناشئين تحت 17 عاما الى منافسات نصف نهائي بطولة العالم للمصاعة التى تقام بايطاليا، وتأهل عمر امين بعد التغلب على منافسه لاعب السويد بنتيجة 11/3 فى ربع نهائي البطولة ، ومن قبله الفوز على لاعبى أذربيجان والنمسا على الترتيب .

وخسر محمد عصام لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة ، أمام لاعب أذربيجان بنتيجة 5/1 ، في ربع نهائي البطولة ،وكان محمد عصام قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 7/7 بأفضلية النقاط، وهو ما أهله لربع النهائي أمام بطل أذربيجان.