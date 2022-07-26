الامارات | تحديد شروط التطوع لكأس العالم 2022 وموعد غلق باب التقدم

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد شروط التطوع لكأس العالم 2022 وموعد غلق باب التقدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتهي الأحد المقبل (31 يوليو) موعد التقدم للتطوع في كأس العالم -قطر 2022، فيما تُختتم المقابلات مع الأشخاص المتقدمين 13 أغسطس المقبل، والذي يتزامن مع بقاء 100 يوم فقط على انطلاق البطولة المقرر اقامتها بالفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن يشارك 20 ألف متطوع في دعم الجوانب التشغيلية للمونديال، في أول نسخة من البطولة التي تقام في الوطن العربي والمنطقة، وتستضيف منافساتها ثمانية استادات.

وينبغي على الأشخاص المهتمين بالتطوع اتباع الخطوات التالية، التسجيل عبر موقع volunteer.fifa.com، وتعبئة استمارة طلب التسجيل، والمشاركة في تجارب تقييم من خلال لعبة عبر الإنترنت، وحجز موعد للمقابلة.

ويتوجب أن يكون عمر المتطوعين 18 عاماً أو أكثر بحلول 1 أكتوبر 2022، وعلى المتقدمين إجادة المحادثة باللغة الإنجليزية، والالتزام بما لا يقل عن 10 مناوبات خلال البطولة. كما يتعين على المرشحين ملاحظة أن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ قبل 1 أكتوبر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين، خلال احتفالية خاصة أقيمت في شهر مارس الماضي في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا.

وشهد البرنامج إجراء مقابلات مع الآلاف من المرشحين من أكثر من 170 دولة منذ منتصف مايو الماضي عند افتتاح مركز المتطوعين في الدوحة. وتولى مهمة تنفيذ المقابلات متطوعون قدموا الدعم لبطولات تم تنظيمها في قطر تحت مظلة الفيفا مثل كأس العالم للأندية 2020 وكأس العرب 2021.

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