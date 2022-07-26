صنع في التتش.. رسالة من أحمد فهمي لسيد عبد الحفيظ بعد أزمة الممر الشرفي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة دعم لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بعد أزمة الممر الشرفي، في نهائي كأس مصر.

ونشر "فهمي"، صورة تجمعه بعبدالحفيظ عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "صنع في التتش.. أقوى وأهم مديرين الكرة مش بس في الأهلي في الوطن العربي وأفريقيا".

وفوجئت جماهير النادي الأهلي، بحذف التصريحات التي أدلى بها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، عبر المنصات الرسمية للنادي الأحمر، التي هاجم خلالها مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قبل أن تتم إعادتها من جديد.

محمود الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرًا.

بث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ

كما وجه الكابتن محمود الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الجونة، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع الحسابات الرسمية للنادي”.

كانت إدارة قناة الأهلي، حذفت تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من على مواقع النادى عبر السوشيال ميديا سواء موقع الفيديوهات “يوتيوب” أو موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أو التغريدات القصيرة “تويتر”، والتي تحدث خلالها عن سبب عدم دخوله الممر الشرفي بنهائي الكأس أمام الزمالك، وبعض الأمور الأخرى.

وبرر مدير الكرة في تلك التصريحات، عدم مروره من الممر الشرفي الذي نظمه الزمالك عقب نهائى كأس مصر الأخير، الذى حقق فيه الفارس الأبيض اللقب.

إلى جانب تبريراتهٌ لعدم مصافحة مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وتلميحات بالإساءة إلى شخص رئيس النادى الأبيض.

يجب ألا توطي رأسك لشخص

وفسر عبد الحفيظ، عدم مصافحته رئيس الزمالك على منصة التتويج، قائلا: "في شهر 10 المقبل سأكمل 45 سنة، لا أعتقد أن القادم يساوي الماضي، ويجب ألا توطي رأسك لشخص كان على مدار 4 أو 5 سنوات يتجاوز في حقك، في أهلك ووطنيتك، وعندما أشاهدك أسلم عليك!، سيكون آخر يوم في عمري".

وأكمل: "لست أنا الشخص الذي يتعرض للإهانة بوالديه وأخرج للاعتذار وأقول يا سيادة المستشار، الأصل لا يمكن لأحد أن يشتريه أو يتعلمه".

وقال سيد عبد الحفيظ، إن الممر الشرفي كان برغبة نادي الزمالك لذلك رفض المرور بداخله، بينما الحقيقة أن الممر الشرفي كان ضمن البروتوكول الذي أبلغ به اتحاد الكرة المصري، الأهلي والزمالك قبل المباراة خلال الاجتماع الفني، أي قبل معرفة الطرف الفائز.

ولم تذكر قناة الأهلي سبب حذف تصريحات سيد عبد الحفيظ، لكن حديث مدير الكرة بالأهلي احتوى على مغالطات فيما يخص أزمة الممر الشرفي تحديدا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد المقاولون العرب، في الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وربما مع تزايد الانتقادات حول تصرف مدير الكرة، كان ذلك سببا في حذف تصريحاته.