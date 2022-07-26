شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعتمد على التسديد من مسافات أمام فيوتشر في مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تعليمات مكثفة للاعبي الوسط والهجوم وتحديدا احمد سيد زيزو وامام عاشور ويوسف أوباما وشيكابالا باستخدام التسديد من خارج منطقة الجزاء امام فيوتشر في مباراة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدورى.

واكد فيريرا للاعبيه إن التكتل الدفاعي المتوقع من فريق فيوتشر سيكون من الصعب اختراقه لذا فان سلاح التسديد من الخارج يعد من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها فيريرا في مباراة الخميس المقبل، واكد فيريرا للاعبيه انهم يجيدون التسديد من مسافات بعيدة وهو الامر المطلوب والذي يساهم في نجاح الخطة.

كما تحدث فيريرا مع زيزو وطلب منه عمل المساندة الدفاعية في ظل نشاط الجبهة اليسرى لفيوتشر والتي يحتلها احمد رفعت في ظل المستوى الفني المرتفع الذي يقدمه رفعت مع فيوتشر واعتباره احد اهم أسلحة المنافس، لضمان إيقاف خطورته.

فيما يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بين الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وسيد عبد الله نيمار للمشاركة في مركز الجناح الأيسر في مباراة فيوتشر المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

ويفاضل فيريرا بين المشاركة بنفس تشكيل مباراة الأهلي، بمشاركة شيكابالا في مركز الجناح الأيسر وسيد نيمار في وسط الملعب، وبين الدفع بنيمار في مركز الجناح الأيسر ومشاركة أوباما في مركز الوسط بجوار روقا وامام عاشور، وذلك لتعويض رحيل المغربي اشرف بن شرقي الذي غادر الزمالك عقب انتهاء عقده مع النادي.

من ناحية أخرى حرص مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تحفيز لاعبي فريق الكرة الأول بمضاعفة المكافات فى حالة النجاح فى التتويج بمسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الفريق منذ بداية الموسم، ووعد رئيس القلعة البيضاء لاعبيه بمكافات كبرى حال الاستمرار فى تحقيق النتائج الايجابية مع اقتراب نهاية المسابقة والتى يتبقي عليها 8 مواجهات فقط، كما طالب اللاعبين ضرورة التركيز فى المواجهات المتبقية لمواصلة التربع على الصدارة حتي يتوج الفارس الأبيض باللقب فى النهاية.