شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد ميمى الشربينى: أحد أمهر من أنجبتهم الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد الميلاد الـ85 للاعبه السابق ميمي الشربينى، الذى يتزامن مع اليوم الثلاثاء، ونشر حساب المارد الأحمر، صورة قديمة للاعب والمعلق الرياضى الشهير، وعلق عليها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أمهر من أنجبتهم الملاعب بدرجة قدير جدا.. مدافعنا وقائد فريقنا السابق ميمي الشربينى".

بدأ ميمى الشربينى مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

فى نهاية الستينيات وبعد اعتزال أغلب نجوم الفريق، استمر الشربينى مع الفريق الجديد الذى أطلق عليه "فريق التلامذة" ليطلق عليه المستكاوى لقباً جديداً هو "الألفة".. كما عاصر الشربينى أجيال الضظوى وصالح سليم ورفاقهم وكان شاهداً على بدايات الجيل الجديد الذى تألق فى السبعينيات بقيادة حسن حمدى والخطيب وإكرامى وزملائهم.



احتفال الاهلي بعيد ميلاد ميمي الشربيني

اتجه ميمى الشربينى للتدريب بعد اعتزاله، وتولى تدريب النصر الإماراتى بدبى "أكتوبر 1971 حتى نوفمبر 1975"، ثم تولى تدريب المنصورة منذ يناير 1976 فى جيلها الذهبى أسامة سطوحي، وأحمد شاكر، وبدوى حميدة، وسعد سليط، ومحمد الهادي، وغيرهم، ثم تدريب غزل دمياط فى الثمانينات، ثم قطاع الناشئين فى النادى الأهلي.

نجح فى اختبار الإذاعة فى فبراير 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها ومن أبرز تعليقاته:

ـ صاحب الكرافتة الشيك.. عن مانويل جوزيه

ـ حسام حسن بابا نويل الكرة المصرية كبير الهدافين المفروض استنساخ حسام حسن يا جماعة

ـ حازم إمام عنقود مهارات ياابنى حوالين رجليك تسلم رجليك

ـ الكرة دخله تزغرد ياااه على الكرة وحلاوتها يااااه على الكرة وإثارتها الكرة داخله تزغرد فى الشبكة لسه بقول لحضراتكم عمرو زكى الديناميت المتفجر المقاتل الشرس.