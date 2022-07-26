شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين ينهى إجراءات السفر للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي الجهاز الإداري لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ، كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة الي المملكة العربية السعودية للدخول في معسكر مغلق هناك بدءاً من 30 يوليو الجارى .

ونجح أحمد سامي المدير الإداري في إنهاء كافة الأمور الخاصة بالتأشيرات وتذاكر الطيران خلال الساعات القليلة الماضية .

واختتم منتخب الناشئين معسكره المغلق الثاني أمس الاثنين الذي أقيم بالإسماعيلية، واستمر لمدة 12 يومًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب، التي تنطلق في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل بالأراضي الجزائرية.

وخاض منتخب الناشئين مباراتين وديتين مع منتخب الإسماعيلية في معسكره المغلق، وفاز بهما بنتيجتي 3-0 و4-0 على الترتيب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.