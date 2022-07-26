شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،منتخب مصر يخوض وديتين فى معسكر سبتمبر المقبل، حسين الشحات يطير اليوم لقطر لإجراء جراحة غضروف الركبة .

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تلقى اتحاد الكرة معلومات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

اختبار طبى يحسم موقف محمد عبد المنعم من مواجهة الأهلى ومصر المقاصة

يخضع محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى لإختبار طبى لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة مصر المقاصة بعد شكواه من إصابة عضلية في مباراة الجونة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

حسين الشحات يطير اليوم لقطر لإجراء جراحة غضروف الركبة

يطير حسين الشحات صانع العاب النادى الأهلى مساء اليوم الثلاثاء للعاصمة القطرية الدوحة لإجراء جراحة غضروف الركبة هناك.

يعقد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر اجتماعا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب العودة من البرتغال لوضع تصوره حول الموسم الجديد 2022- 2023.

فيريرا يفاضل بين نيمار وشيكابالا للجناح الأيسر أمام فيوتشر

يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بين الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وسيد عبد الله نيمار للمشاركة في مركز الجناح الأيسر في مباراة فيوتشر المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

حمزة الجمل يرفض إقامة مباراة ودية للإسماعيلى قبل مواجهة الجونة