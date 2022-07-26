فيتوريا يطلب قاعدة بيانات اللاعبين المحترفين.. ويضع خطة شاملة لمتابعتهم

القاهرة - سامية سيد -

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري قاعدة بيانات للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، ووضع خطة شاملة لمتابعتهم.

ويستهدف فيتوريا متابعة شاملة للاعبين المصريين المحترفين في مختلف أنحاء العالم بشكل يومي، بخطة مماثلة تمامًا للخطة التي وضعها لمتابعة لاعبي الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يصل فيتوريا إلى مصر يوم 2 أغسطس، من أجل بدء مهام عمله بشكل رسمي، عقب إتمام الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه خلال الشهر الجاري.

و طلب البرتغالي روي فيتوريا من معاونيه تسجيل لجميع مباريات الدوري و الجولة ال لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر و الذي يتخلله مباراتي مالاوي في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في 2024 .

قام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بتقسم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات و اللاعبين أولًا بأول لحين العودة للقاهرة أول اغسطس وحضور المباريات .