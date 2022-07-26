شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحسم اليوم موقف محمد محمود من دخول قائمة الأهلي لمباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز مساء اليوم ،الثلاثاء، مصير محمد محمود لاعب وسط الفريق من دخول قائمة مباراة المقاصة بالدوري بعدما غاب اللاعب عن مباراة الجونة الأخيرة للأصابة.

وظهر محمد محمود بعد غياب طويل مع الأهلي مؤخراً ، حيث شارك كبديل في مباراة الزمالك التى أقيمت الخميس الماضي في نهائي كأس مصر وفاز فيها الأبيض بهدفين لهدف قبل أن يغيب عن المباراة التالية للأهلي أمام الجونة بالدوري.

وإشتكى محمد محمود من شد خفيف في العضلة الخلفية ما أدى الى خروجه من قائمة مواجهة الجونة التى أقيمت أول أمس ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وعلى معلول.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة الـ27 لبطولة الدوري الممتاز.