شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى لا يعرف الخسارة آخر 7 مباريات مع حسام حسن قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى المصرى بقيادة حسام حسن، لمواجهة إيسترن كومبانى اليوم الثلاثاء فى افتتاح منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويتسلح فريق المصرى برقم مميز قبل مباراة البوم، حيث إنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 7 مباريات خاضها وتحديدا منذ عودة حسام حسن إلى القيادة الفنية للفريق البورسعيدى خلفا للتونسى معين الشعبانى.

ونجح الفريق البورسعيدى فى تحقيق 5 انتصارات "3 فى الدورى و2 فى كأس مصر" وتعادلين، فى آخر 7 مباريات، ولم يتذوق طعم الخسارة منذ خسارته أمام بيراميدز 29 مايو الماضى، حيث فاز على المنصورة 2/ 1 فى الكأس، الفوز على الجونة بهدف نظيف، الفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، الفوز على إيسترن كومبانى بهدف فى الكأس، التعادل مع فاركو والاتحاد السكندرى بدون أهداف، وأخيرا الفوز على سيراميكا برباعية.

وتقدم النادي المصري في جدول مسابقة الدوري العام ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.