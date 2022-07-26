شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المواجهة رقم 9 .. علي ماهر لا يعرف الفوز على الزمالك قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، تحدياً قوياً عندما يصطدم بالزمالك في التاسعة مساء الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد السلام.

ويمتلك علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تاريخاً حافلاً في مواجهة الفريق الأبيض، وذلك عبر مسيرته التدريبية وتوليه مسؤولية عدد من الفرق المحلية.

إجمالاً واجه علي ماهر نادي الزمالك في: 8 مباريات

تعادل في: مباراة واحدة

خسر: 7 مباريات

سجل لاعبو فرق علي ماهر: 7 أهداف في الزمالك

استقبلت فرق علي ماهر: 14 هدفاً من الزمالك

مع فيوتشرـ الهزيمة أمام الزمالك في الدور الأول موسم 2021/2022: 3/2 مع المصريـ الهزيمة أمام الزمالك في الدور الثاني دوري موسم 2020/2021: 3/2

ـ الهزيمة أمام الزمالك في الدور الأول موسم 2020/2021: 1/0

ـ الهزيمة أمام الزمالك في الدور الثاني موسم 2019/2020: 1/0

مع إنبي ـ الهزيمة أمام الزمالك في الدور الثاني موسم 2018/2019: 2/1 مع سموحةـ التعادل مع الزمالك في الدور الأول موسم 2018/2019: 1/1 مع الأسيوطيـ الهزيمة أمام الزمالك في الدور الثاني موسم 2017/2018: 2/1

ـ الهزيمة أمام الزمالك في الدور الأول موسم 2017/2018: 1/0