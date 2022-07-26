شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يترقب الضوء الأخضر من سواريز للمشاركة في مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي الضوء الأخضر من البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق من أجل دخول قائمة المارد الأحمر للمباريات المقبلة والمشاركة فيها بعدما تعافى من إصابته الأخيرة.

وشارك بيرسي تاو في تدريبات الأهلي الجماعية التى خاضها الفريق على مدار ثلاثة أيام ماضية وبات جاهزاً من الناحية الفنية للمشاركة في المباريات إذا ما إحتاجه الجهاز الفني.

وتعرض بيرسي تاو للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية وغاب عن التدريبات الجماعية والمباريات ما يقرب من 34 يوماً قبل أن يتماثل للشفاء من إصابته الأخيرة ويؤكد جاهزيته للمباريات.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز، والتى يتطلع فيها المارد الأحمر لمواصلة الأنتصارات من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج ببطولة الدوري بعدما فاز في الجولة الماضية على الجونة بثنائية نظيفة.