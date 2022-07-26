الامارات | كارازور يعود إلى شتوتجارت بعد إطلاق سراحه في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن كارازور يعود إلى شتوتجارت بعد إطلاق سراحه في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعب خط الوسط أتاكان كارازور عاد إلى صفوف الفريق بعد إطلاق سراحه في إسبانيا.

وأوضح النادي أنه سيتحدث مع اللاعب بشأن إمكانية عودته للتدريبات مع خضوعه أيضا لاختبارات لياقية.

وغاب كارازور عن تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم بسبب إلقاء القبض عليه في يونيو الماضي في جزيرة إبيزا الإسبانية للاشتباه في تورطه في اعتداء جنسي.

وجرى الإفراج عن كارازور بكفالة قبل أيام لكن يجب أن يظل متاحا للسلطات الإسبانية.

وذكر نادي شتوتجارت في يونيو أن كارازور ينفي كل الادعاءات الموجهة ضده.

وأصبح كارازور (25 عاما) عنصرا أساسيا في صفوف شتوتجارت خلال الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز الخامس عشر بالدوري الألماني.

ويستهل شتوتجارت مشواره في الموسم الجديد بلقاء فريق الدرجة الثالثة دينامو دريسدن يوم الجمعة المقبل في الدور الأول من كأس ألمانيا، بينما يخوض مباراته الأولى في الدوري أمام لايبزج في السابع من أغسطس.

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