الامارات | المهر "بعيد" يطلب لقب سباق "ساسكس ستيكس" البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن المهر "بعيد" يطلب لقب سباق "ساسكس ستيكس" البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب المهر غير المهزوم "بعيد" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب وليام هاغاس، تسجيل انتصارٍ جديد على صعيد سباقات الفئة الأولى، حين يخوض غدا الأربعاء، تحدي سباق "ساسكس ستيكس" المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 1600 متر والمصنف ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال في بريطانيا، والمقام ضمن أشواط ثاني أيام مهرجان "غلوريوس غودوود" البريطاني العريق.

ويطمح "بعيد" على مضمار "غودوود" إلى تسجيل الانتصار التاسع في مسيرته، والخامس ضمن سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، في تأكيد جديد على أحقيته بلقب نجم مسافة الميل (1600 متر)، وأفضل وأعلى الخيول تصنيفاً على العالم برصيد 135 رطلاً.

ويستند مهر "شادويل" البالغ من العمر أربعة سنوات، إلى قدراته الاندفاعية التي قادته إلى تحقيق انتصارات باهرة في عالم سباقات الخيل، جاء أخرها الظفر بلقب سباق "كوين آن ستيكس" يونيو الماضي في افتتاح مهرجان "رويال آسكوت" البريطاني العريق.

ويواجه "بعيد" في "ساسكس ستيكس" كوكبة من اقوى الجياد على الساحة الدولية، يتقدمهم "مودرن غيمس" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والذي تم الدفع به للمشاركة في السباق بديلاً عن زميله "كوريباس" أحد أبرز الأسماء التي رشحت للقب، وذلك بعد تأكيد مسؤولو "غودولفين" إصابة "كوريباس" بعرج في رجله الخلفية، تاركين المهمة لـ "مودرن غيمس" المتوج بطلاً سبتمبر الماضي في سباق "بريدرز كب جوفنايل تيرف" لخيول "جروب1" على مضمار "ديل مار" الأميركي، قبل أن يكسب مايو من العام الحالي لقب "2000 غينيز" الفرنسي للفئة الأولى في مضمار "لونغشام".

وتدحل دائرة المنافسة على اللقب، المهرة "الكحول فري" بإشراف المدرب أندرو بالدينغ، القادمة من انتصار مستحق في سباق "دارلي جولاي كب ستيكس" للفئة الأولى وضمن سلسلة موسم سباقات الابطال البريطاني، الذي جرى مطلع الشهر الجاري في اليوم الختامي من مهرجان "جولاي فيستيفال" على مضمار "نيوماركت" العريق.

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