شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة غياب "بوغبا" عن يوفنتوس.. في مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرض الفرنسي بول بوغبا المنتقل مؤخرا إلى يوفنتوس، لإصابة في ركبته اليمنى، ولن يسافر مع نادي "السيدة العجوز" إلى تكساس لمواجهة برشلونة في مباراة ودية، حسب ما أعلن "بيانكونيري".

ونشر يوفنتوس بيانا عبر موقعه الإلكتروني أوضح فيه أنه "بعد الإبلاغ عن ألم في ركبته اليمنى، خضع بول بوغبا لصورة بالأشعة كشفت عن وجود ضرر في الغضروف المفصلي".

حقيقة غياب "بوغبا" عن يوفنتوس.. في مواجهة برشلونة

وأضاف أن بوغبا "سيخضع لاستشارة أخصائي بجراحة العظام خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويتعين على نادي "السيدة العجوز" الذي يخوض حاليا جولة صيفية تحضيرية في الولايات المتحدة، مغادرة كاليفورنيا مؤقتا إلى تكساس، حيث يرتقب أن يواجه نادي برشلونة في مباراة ودية فجر الأربعاء، لكن بوغبا لن يكون على متن هذه الرحلة.

وكان بوغبا، عاد إلى يوفنتوس للمرة الثانية هذا الشهر بعقد حر، قادما من مانشستر يونايتد الذي انضم إليه بصفقة قياسية في 2016 بلغت 105 ملايين يورو.

رد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على الاستفسارات حول إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان، إلى "الكامب نو".

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، الثلاثاء: "لا معنى للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي".

وأضاف: "ميسي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، لذلك عودته مستحيلة حاليا، وسنرى في المستقبل".

وختم: "الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة".

وينتهي عقد صاحب الـ35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، لكن عقده يشمل بندا حول إمكانية التمديد لموسم إضافي.

يذكر أنه قد خرجت عدة تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية، تفيد بطلب تشافي هيرنانديز من خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، إعادة ميسي لبرشلونة، فور نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

فاجأ تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا بطلب عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف البلوغرانا.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، طلب من لابورتا، إعادة ميسي إلى البارسا بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان.

وينتهي عقد صاحب الـ35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.



ويؤمن تشافي بأن عودة ميسي ستسهم في إنعاش البارسا على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلا عن قدرة البرغوث على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين البارسا في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال.

ورحل الدولي الأرجنتيني عن ملعب الكامب نو العام الماضي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لينضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما أمضى جل مسيرته بقميص البلوجرانا.

ورغم أن ميسي سيبلغ الصيف القادم عامه ال 36، إلا أن تشافي لا زال مؤمنا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق الكتالوني.

فتح رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الباب أمام عودة قائده السابق الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المهاجم الحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى فريقه من جديد.

وكان رئيس برشلونة قال: أنا مدين لميسي.. ولا بد من عودته!برشلونة يهزم ريال مدريد في "الكلاسيكو الأمريكي" بتسديدة "صاروخية موجهة" بقدم مهاجمه الجديد.. فيديو

ورحل ميسي عن برشلونة بسبب أزمة نادي برشلونة المالية خلال صيف 2021، بعد 21 عاما قضاها داخل قلعة "كامب نو"، جعلته أعظم لاعب وهداف في تاريخ النادي الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" العالمية: "أنا أؤمن وأتمنى أن علاقة ليونيل ميسي مع برشلونة لم تتوقف بعد، ولا بد من عودته، وأعتقد أنها مسؤوليتنا أن نؤكد أن هذا الفصل ما زال مفتوحا ولم يغلق".

وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى برشلونة في وقت سابق هذا الصيف، بسبب الأزمات التي عانى منها في موسمه الأول مع الفريق الفرنسي، وتسجيله 11 هدفا فقط في كافة البطولات كأقل سجل تهديفي في مشواره الكروي.

وشدد رئيس نادي برشلونة على أن "هناك لحظة يجب فيها القيام بشيء ما، ويجب أن تكون النهاية بين برشلونة وميسي أروع مما كانت عليه"، في إشارة لرحيله الموسم الماضي بسبب أزمات النادي.

وعن علاقة برشلونة بميسي تحدث لابورتا: "هل أشعر أني مدين لميسي؟ نعم. أولا أنا فعلت ما يتوجب على رئيس برشلونة القيام به، ولكن كوني رئيسا للبارسا وعلى المستوى الشخصي فأنا أيضا مدين له".

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) قاد برشلونة لتحقيق العديد من البطولات على مدار مشواره في كامب نو، أبرزها 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا و10 ألقاب من الدوري الإسباني.