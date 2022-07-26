قناة مجانية تبث لقاء ليفربول وسالزبورج

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي فريق ليفربول مع نظيره ريد بول سالزبورج “وديا”، غدا الأربعاء، على ملعب ريد بول أرينا، في إطار استعدادات الفريقان للموسم الجديد.

تقام مباراة ليفربول وسالزبورج في تمام الثامنة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناة القاهرة والناس.

ويرغب يورجن كلوب في منح الصفقات الجديدة الفرصة الأكبر، من أجل الانسجام سريعًا مع الفريق الإنجليزي، والاعتماد عليها بشكل أساسي مع بداية الموسم المقبل، وعلى رأسهم الثنائي داروين نونيز وكارفاليو.

التشكيل المتوقع لسالزبورج

فيليب كون

أندرياس أولمر - ماكسيميليان فوبر - عمر سولي - إجناسي فان دير بريمبت

نيكولاس كابالدو - نيكولاس سيفالد - لوكاس سوتشيتش

فيرناندو

شوكفوبويكي آدامو - بنيامين شيشكو

التشكيل المتوقع لليفربول

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح