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هنا جودة تتأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية لتنس الطاولة بتونس.

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القاهرة - سامية سيد - تأهلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس. 

 

وتأهلت هنا بعد الفوز على لاعبة جنوب أفريقيا بنتيجة 4/0 لتتاهل إلي ربع نهائي منافسات الشابات تحت 19 عام .

 

وتوج منتخب الطاولة ناشئين وناشئات بذهبيتيى الفرق تحت 15 سنة ، وذهبية الفرق تحت 19عاما شالات ، وذهبية الزوجى المختلط تحت 15  سنة  ، وذهبية زوجى مختلط تحت 19 سنة ، بالإضافة إلى فضية الفرق تحت 19 سنة شباب  ، و فضية المختلط تحت 19 سنة .

 

 ومن المقرر ان تقام اليوم منافسات نهائى الزوجى وغدا منافسات الفردى

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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