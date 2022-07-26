شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية لتنس الطاولة بتونس. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس.

وتأهلت هنا بعد الفوز على لاعبة جنوب أفريقيا بنتيجة 4/0 لتتاهل إلي ربع نهائي منافسات الشابات تحت 19 عام .

وتوج منتخب الطاولة ناشئين وناشئات بذهبيتيى الفرق تحت 15 سنة ، وذهبية الفرق تحت 19عاما شالات ، وذهبية الزوجى المختلط تحت 15 سنة ، وذهبية زوجى مختلط تحت 19 سنة ، بالإضافة إلى فضية الفرق تحت 19 سنة شباب ، و فضية المختلط تحت 19 سنة .

ومن المقرر ان تقام اليوم منافسات نهائى الزوجى وغدا منافسات الفردى