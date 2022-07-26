شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أمين يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للمصارعة بايطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عمر أمين لاعب منتخب المصارعة للناشئين تحت 17 عاما الى منافسات ربع نهائي بطولة العالم للمصاعة التى تقام بايطاليا، بعد التغلب على لاعبى أذربيجان والنمسا على الترتيب ، على أن يلتقى مع بطل السويد في منافسات ربع النهائي من البطولة.

وخسر محمد عصام لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة ، أمام لاعب أذربيجان بنتيجة 5/1 ، في ربع نهائي البطولة ، وكان محمد عصام قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 7/7 بأفضلية النقاط، وهو ما أهله لربع النهائي أمام بطل أذربيجان.

من ناحية اخرى يواجه منتخب المصارعة ازمة بشأن المشاركة قى بطولة بولندا الدولية، وكذلك المعسكر المقرر إقامته للاعبى الحرة والرومانية، بسبب عدم حجز تذاكر الطيران للاعبين حتى الآن.

وكان من المقرر أن يطير منتخبى الحرة والرومانية إلى بولندا اليوم للمشاركة فى منافسات البطولة للحرة والبطولة والمعسكر التدريبى للرومانية، إلا أنه لم يتم حجز تذاكر الطيران للاعبين بداعى عدم وجود أموال تكفى تكلفة الحجز.

ولم يعتذر مسئولو الاتحاد عن عدم المشاركة فى البطولة، خاصة أنه لم يتم حسم الموقف النهائي سواء بإمكانية المشاركة من عدمه بالإضافة إلى تجنب أى غرامات مالية من الجانب البولندى.

يذكر أن المصارعة حقق إنجازا غير مسبوق فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر مؤخرا حيث جمع لاعبى المصارعة 9 ميداليات متنوعة ما بين الذهب والفضة والبرونز.