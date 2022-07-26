شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف يتلقى عرضاً لتدريب المنيا بعد رحيل عمرو جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد رؤوف المدير الفني لشباب الاهلى تحت 20 عاماً عرضاً لتدريب فريق المنيا الذى ينافس بدوري الدرجة الثانية.

وفي وقت سابق، أعلن نادي المنيا عبر مركزه الإعلامي إقالة عمر جمال من تدريب الفريق.

وجاء في بيان النادي كالآتي، قرر مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة عمر جمال، على قضاء هذه الفترة، متمنيين لهم دوام التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

فريق المنيا كان احد الفرق التي نافست على بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي، قبل أن يعود فريق أسوان إلى المنافسة ويخطف بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز.

رءوف تدرج فى تدريب فرق الناشئين بعدما وجدت لجنة التخطيط ومدير قطاع الناشئين خالد بيبو ثقة كبيرة فى إمكانياته الفنية، خاصة أنه كان هدافًا كبيرًا للفرق التي لعب لها وفى مقدمتها الأهلى ويبشر بمدرب المستقبل للقلعة الحمراء.

ويعد أحمد رؤوف أحد أفضل المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية، وقدم أدلة حضوره وتواجده بلدغات قاتلة فى شباك المنافسين عبر رحلته فى جميع الأندية التى لعب لها وعلى رأسها الأهلى، حصل مع الفراعنة على لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 وظهر مع المنتخب في كأس العالم للقارات كما حصد كأس مصر عام 2011 مع إنبى وتوج مع الاهلى ببطولة الدورى العام والكونفدرالية والسوبر الأفريقى، أحرز مع النادى الأهلي هدفًا تاريخيًا فى مرمى فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى فى بطولة الكونفدرالية.

بدأ أحمد رؤوف اللعب مع منتخب مصر لكرة القدم في عام 2008 و حصل مع الفراعنة علي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010 تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة كما حصل علي كأس مصر عام 2011 مع نادي إنبي علي حساب الزمالك قبل إنتقاله للنادي الأهلي و تحقيق بطولة الدوري العام عام 2014 و هو الدوري الذي أقيم بنظام المجموعتين.