شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين فى الزمالك بعد رحيل بن شرقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 5 لاعبين رحلوا عن نادي الزمالك قبل نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقودهم مع الفريق الأبيض، وهم، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، طارق حامد ومحمد أبو جبل، بالإضافة إلى رزاق سيسية والذي رفض الرد على مكالمات النادي والعودة من كوت ديفوار.

وفقدت قائمة نادي الزمالك جزء كبير من قيمتها التسويقية برحيل 5 لاعبين من نجوم الفريق، حيث كانت القيمة التسويقية للنادي الأبيض تصل إلى 21 مليون و430 ألف يورو، قبل أن تنخفض وفقاً لآخر تحديث لها على موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت" إلى 14 مليون و430 ألف يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في قائمة الزمالك الحالية كالتالي:



القيمة التسويقية للزمالك: 14 مليون و430 ألف يورو القيمة التسويقية للزمالك: 14 مليون و430 ألف يورو ـ أحمد سيد زيزو: 2 مليون يورو

ـ محمود حمدي الونش: 2 مليون يورو

ـ أحمد فتوح: مليون و500 ألف يورو

ـ يوسف أوباما: مليون و500 ألف يورو

- محمود علاء: مليون و200 ألف يورو

ـ سيف الدين الجزيري: مليون يورو

ـ إمام عاشور: 800 ألف يورو

ـ عبد الله جمعة: 600 ألف يورو

ـ حمزة المثلوثي: 600 ألف يورو

ـ محمد عبد الغني: 500 ألف يورو