شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خطوات تطوير قطاع الناشئين.. ويرفض استقالة مدير التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، أعضاء مجلس الإدارة المشرفين على قطاع الناشئين بإعداد تصور شامل حول تشكيل القطاع وسبل الإرتقاء به بإعتباره أحد أهم الجوانب التى يتطلع المجلس لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

كما قرر المجلس فى اجتماعه الأخير، بدء البحث عن ملاعب رياضية لإحتضان تدريبات مدرسة الكرة على أن تليق بإسم وقيمة النادي وتتيح للاعبين الظهور بالمستوى المناسب وتنفيذ التعليمات الفنية والخططية دون أي معوقات.

فى حين رفضت إدارة الدراويش، الاستقالة التى تقدم بها سمير نصر مدير إدارة التخطيط والتطوير بالنادي.