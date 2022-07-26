شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. وليد سليمان يكشف سر بكائه فى مباراته ضد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبًا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحيانًا ووصلات هزار أحيانًا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها وليد سليمان عن بكائه بعد هتاف جماهير الأهلي له في مباراة الفريق الأحمر ضد إنبي قبل انتقاله للأهلي فيما بعد.

قال سليمان خلال تصريحات تلفزيونية: "قعدت 5 سنين الأهلي يطالب بالتعاقد مع وليد سليمان وطلعت صرحت مش هلعب في مصر غير للأهلي حبا في الأهلي وانا من اللعيبة القليلة اللي جمهور الأهلي نده عليا وكنت في مباراة الأهلي وانبي".

تابع: "ومن اللحظات القليلة اني ابكي في الملعب ومش قليلة ان جمهور الأهلي يحب وليد سليمان من قبل مت يكون لاعب في الأهلي".