معروف حكما لمباراة اليمن والإمارات بكأس العرب.. وهلهل مساعدا

القاهرة - سامية سيد -

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم، مباراة اليمن والإمارات فى بطولة كأس العرب الليلة إلى الحكم الدولى المصرى محمد معروف حكم ساحة، وسامي هلهل مساعد أول "مصر " ، وايس رشيد مساعد ثان "جيبوتي"، ومحمد خالد حكم رابع البحرين.

ويلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 نظيره الصومالى غدا في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، قبل فوز عمان على الصومال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.