شكرا لقرائتكم خبر عن مهام دفاعية لأحمد زيزو أمام فيوتشر بسبب أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بعمل مساندة دفاعية مع زملاءه في الجبهة اليمنى للزمالك واليسري لفيوتشر في مباراة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدورى.

وتحدث فيريرا مع زيزو وطلب منه عمل المساندة الدفاعية في ظل نشاط الجبهة اليسرى لفيوتشر والتي يحتلها احمد رفعت في ظل المستوى الفني المرتفع الذي يقدمه رفعت مع فيوتشر واعتباره احد اهم أسلحة المنافس، لضمان إيقاف خطورته.

فيما يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بين الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وسيد عبد الله نيمار للمشاركة في مركز الجناح الأيسر في مباراة فيوتشر المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

ويفاضل فيريرا بين المشاركة بنفس تشكيل مباراة الأهلي، بمشاركة شيكابالا في مركز الجناح الأيسر وسيد نيمار في وسط الملعب، وبين الدفع بنيمار في مركز الجناح الأيسر ومشاركة أوباما في مركز الوسط بجوار روقا وامام عاشور، وذلك لتعويض رحيل المغربي اشرف بن شرقي الذي غادر الزمالك عقب انتهاء عقده مع النادي.

من ناحية أخرى حرص مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تحفيز لاعبي فريق الكرة الأول بمضاعفة المكافات فى حالة النجاح فى التتويج بمسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الفريق منذ بداية الموسم، ووعد رئيس القلعة البيضاء لاعبيه بمكافات كبرى حال الاستمرار فى تحقيق النتائج الايجابية مع اقتراب نهاية المسابقة والتى يتبقي عليها 8 مواجهات فقط، كما طالب اللاعبين ضرورة التركيز فى المواجهات المتبقية لمواصلة التربع على الصدارة حتي يتوج الفارس الأبيض باللقب فى النهاية.

من جانبه، علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، قائلاً: " "الفريق حقق فوزا مهما أمام فريق محترم وفي توقيت مهم جدا، كما أن عبد الحميد بسيوني، مدرب سموحة، مدير فني كبير.. ومباراة سموحة جاءت بعد التتويج ببطولة كأس مصر للموسم الماضي، ولم يكن هناك فاصل زمني كبير، وكان هدفنا فصل اللاعبين عن أجواء الفوز".

تابع المشرف على الكرة: "الهدف الثاني للزمالك كان تجهيز اللاعبين الذين سيقومون بتعويض غياب المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم"، كما أشاد أمير مرتضى بأداء اللاعبين في مواجهة سموحة موضحا أن المنافسة صعبة، وستستمر حتى النهاية، والزمالك لن يركز على تعثر المنافس، مشددا على أن الفريق لديه 8 مباريات يركز خلالها من أجل الفوز.