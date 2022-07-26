شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مجلس الإسماعيلى يجدد الثقة في حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، تقديم الدعم والمساندة للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة حمزة الجمل واللاعبين، من أجل تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري العام لعودته إلى مكانته الطبيعية.

وأكد مجلس إدارة النادي فى اجتماعه الأخير، على ثقته الكاملة لكل أطراف المنظومة الرياضية بالفريق الأول من أجل إعادة الأمور لنصابها الصحيح فى أسرع وقت والعودة لمسيرة الانتصارات سعياً لتخطي تلك الأزمة بإعتبار المواجهات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس التي لا تقبل القسمة على إثنين من أجل مصالحة جماهيرهم.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي، لمواجهة الجونة مساء الخميس المقبل على ملعب خالد بشارة بالغردقة فى الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الإنتصارات لتصحيح وضعه بجدول الدوري الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.