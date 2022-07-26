شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس مهنئاً الشناوي بأفضل لاعب في أفريقيا: مش مهم توصل إمتى المهم يبقى ليك بصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وائل رياض نجم الأهلي السابق، رسالة تهنئة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، وذلك بعدما حصد الأخير لقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا.

ونشر شيتوس صورة جمعته بحارس الأهلي وعلق: سنة 2009 كنت مقيد في نادي الجونة وكان أول سنة للجونة في الدوري الممتاز المهم وإحنا في فترة الإعداد لقيت محمد الشناوي جاي الملعب وكان ساعتها تقريباً تم الإستغناء عنه من الأهلي.

أضاف وائل رياض: المهم الجهاز الفني للجونة بلغ الشناوي بتصنيفه بين حراس المرمي الموجودين ساعتها قبل التعاقد معاه وكان هيبقي رقم 3 ولكن الشناوي رفض التصنيف ده وبالفعل الشناوي مشي وسافر القاهرة في نفس اليوم اللي وصل فيه الجونة.

استكمل: ساعتها أعتقد إنه مضي في طلائع الجيش إن لم تخوني الذاكرة ، النهاردة وبعد 13 سنة الشناوي بياخد أحسن لاعب في إفريقيا و ده يدينا درس إنك تشتغل علي نفسك كويس ومش مهم توصل إمتي المهم لما توصل تبقي مؤثر ويبقي ليك بصمة ، مبروك يا شناوي و بالتوفيق دايماً .