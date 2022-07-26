شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير عمر الوحش من قيادة الإسماعيلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر الوحش قائد الإسماعيلي، لاختبار طبي على هامش المران الرئيسي الذى سيقام اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بعدما تعرض لاعب خط وسط الدراويش لكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال المشاركة مع فريقه فى المباراة الأخيرة ضد بيراميدز، وعلى اثرها لم يستكمل اللقاء.

وخضع ” الوحش ” لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال المران الذى أقيم صباح أمس وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدي باز.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الجونة مساء الخميس المقبل على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.