شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من ثلاثى الزمالك قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تعليمات خاصة لمدافعي الفريق بخصوص ثلاثي الزمالك، أحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا وإمام عاشور، وذلك لإجادتهم التسديد من على مسافات بعيدة وهو ما يشكل خطورة على أي فريق، كما حذر علي ماهر من ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء والاعتماد على التشتيت السليم بعيداً عن تلك المنطقة لتجنب الوقوع في الأخطاء.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامته في التاسعة مساء الخميس على استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.