شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع محترف أمريكى لتدعيم فريق السلة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولى نادى الاتحاد السكندرى مع محترف أمريكى لتدعيم صفوف فريق كرة السلة فى الموسم الجديد، وهو كيندال ديكيس، قادما من الدورى البولندى.

ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات قيد اللاعب فى صفوف الفريق السكندرى، ليتمكن من المشاركة في فترة الإعداد والتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وكان الاتحاد السكندري أعلن التعاقد مع انس اسامة لاعب نادي الزمالك السابق و منتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم تدعيما لصفوف سلة الاتحاد السكندري في الموسم القادم وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق( صفقة أنتقال حر ) ،حيث يُجيد " أنس " اللعب في مركز لاعب الارتكاز " 4 " و " 5".

وحدد مسئولى اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة موعد غلق باب القيد لتسجيل اللاعبين فى صفوف الفرق للموسم الجديد، والذى تم فتحه أمس الإثنين.

وتقرر أن يستمر قيد اللاعبين حتى يوم 20 أغسطس المقبل، على أن تتقدم الفرق بالعقود والأوراق المطلوبة لقيد اى لاعب وكذلك سداد الرسوم.