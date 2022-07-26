شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف موقف صلاح محسن بعد الإصابة فى الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التى تعرض لها صلاح محسن مهاجم الفريق خلال مباراة الجونة الأخيرة بسيطة ولا تعدو كونها مجرد شد خفيف في العضلة الأمامية.

وأوضح الجهاز الطبي أن صلاح محسن لا يشكو من آلام شديدة بسبب إصابة العضلة الأمامية وفرص لحاقة بمباراة المقاصة كبيرة وأن كان ذلك سيتحدد خلال مران اليوم ،الثلاثاء، الذي سيدخل بعده الأهلي مُعسكر مغلق استعداداً لخوض المباراة التى ستقام على ملعب الأهلي والسلام في التاسعة من مساء غداً ، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

ويخسر الأهلي خلال الفترة الحالية جهود عدد كبير من لاعبيه للأصابة حيث يغيب عنه ، كلاً من : محمد شريف، بيرسي تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، عمار حمدي وأخيراً عمرو السولية الذي أُصيب في مباراة الجونة التى أقيمت أول أمس في الدوري وإنتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.