شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تؤكد المشاركة بالبطولة العربية للسلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الاتحاد العربى لكرة السلة تأكيد 8 دول حتى الآن للمشاركة في منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت أكتوبر القادم.

الدول التى أكدت مشاركتها فى البطولة هى كل من الاهلى والاتحاد السكندرى و السد القطرى و المنستيرى التونسى و الميناء اليمنى ووداد بوفريك الجزائري، الشرطة العراقي، بالإضافة إلى الكويت الكويتى مستضيف البطولة .

ومن المقرر مشاركة 3 أندية أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث حدد الاتحاد العربى لكرة السلة يوم 1 أغسطس كأخر موعد لتلقى تأكيدات الأندية على المشاركة فى منافسات البطولة.

وتلقى اتحاد كرة السلة دعوة من الاتحاد العربى لمخاطبة الأندية للمشاركة في منافسات البطولة العربية، وهى أندية الاهلى والاتحاد السكندرى، حيث أن زعيم الثغر مستضيف البطولة الماضية والأهلي بطل العرب فى النسخة المنقضية.

ويمتلك زعيم الثغر سجلا حافلا ورائعا في هذه البطولة الكبيرة، حيث حصل على لقبها سبع مرات من قبل، ودائما ما يكون تمثيل نادى الاتحاد السكندرى فى هذه البطولة تمثيلا مشرفا لكرة السلة المصرية.

و تأتى دعوة الأهلى للمشاركة بصفته بطل النسخة الماضية، والتى أقيمت بالإسكندرية أكتوبر من العام الماضى، حيث حقق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها