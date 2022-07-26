شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتواصل مع لسعد الجزيرى لإنهاء أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، اتخاذ خطوات الطعن لدي المحكمة الدولية الرياضية على قرار الفيفا فى قضية التونسي لسعد الجزيري صانع ألعاب الفريق الأسبق.

يأتي ذلك من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بشأن حرمان الفريق من قيد لاعبيه الجدد فى الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، قد كلف المهندس يحيى الكومي رئيس النادي للتواصل مع التونسي لسعد الجزيري ومحاميه لإنهاء تلك الأزمة بالطرق الودية.

وانضم اللاعب إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2018 / 2019 ليرتدي قميص الدراويش لمدة 6 أشهر.

من ناحية أخرى يخضع عمر الوحش قائد الإسماعيلي، لاختبار طبي على هامش المران الرئيسي الذى سيقام اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بعدما تعرض لاعب خط وسط الدراويش لكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال المشاركة مع فريقه فى المباراة الأخيرة ضد بيراميدز، وعلى اثرها لم يستكمل اللقاء.

وخضع ” الوحش ” لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال المران الذى أقيم صباح أمس وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدي باز.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الجونة مساء الخميس المقبل على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.