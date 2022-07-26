شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تغيب عن البطولة العربية للكاراتيه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتغيب فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه عن المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بمصر يومى 29 و 30 يوليو الجارى بصالة ستاد القاهرة.

ويأتى تغيب فريال وخروجها من قائمة المنتخب فى ظل عودتها مؤخرا من السعودية بعد أداء فريضة الحج مع اسرتها مكافأة التتويج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت فريال أشرف حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 فى الكاراتيه كأول ذهبية أولمبية للكاراتيه فى التاريخ بالدورات الأولمبية .

وحققت فريال أشرف ذهبية الكاراتيه فى دورة البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر

الدول التي أكدت مشاركتها بالبطولة العربية حتى الان هى تونس، الأردن، فلسطين، الكويت، الإمارات، ليبيا، السعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، ومن المنتظر وصول موافقات من جدول أخرى خلال الساعات المقبلة.

ويشارك فى البطولة منتخبى الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة.