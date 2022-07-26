شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة من سواريز للصاعدين ولاعبي الدكة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق الصاعدين والبدلاء من أجل منحهم الثقة والدعم المعنوي خلال الفترة الحالية ، وأكد لهم حاجته لهم طوال الفترة المقبلة.

وشدد سواريز للاعبي الدكة والصاعدين أن الفرصة ستأتي لهم خلال المباريات المقبلة خاصة وأن الفريق يواجه ظروفاً صعبة نتيجة الغيابات الكثيرة والمُتتالية للأصابة والأيقاف.

وقال المدرب البرتغالي للاعبين الذين لا يحصلون على فرصة كافية أن الفترة المقبلة ستشهد الدفع بهم مثلما حدث مؤخراً بعدما أستعان بمحمد محمود ومحمود وحيد ورامي ربيعة وظهورا بشكل جيد.

وطالب المدير الفني الجميع في الفريق بضرورة الإجتهاد والتركيز في التدريبات حتى يكونوا جاهزين حينما يتم الإستعانة بهم في أي وقت.

وفاز الأهلي على الجونة أول أمس ،الأحد، بثنائية نظيفة في الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز ، ويدخل الفريق معسكر مغلق استعداداً لمباراة المقاصة مساء غداً في الجولة 27 للدوري.