شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يرفض إقامة مباراة ودية للإسماعيلى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، إقامة مباريات ودية خلال الفترة الحالية بسبب ضيق الوقت.

ويخوض الدراويش تجربة ودية بعد كل لقاء رسمي من أجل تجهيز جميع اللاعبين للارتباطات التالية، إلا أنه فضل عدم إقامة أى مباراة نظرًا لضيق الوقت حاليا بمسابقة الدوري العام.

وبدأ الإسماعيلى صباح أمس الاستعداد لمواجهة الجونة، والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.

وكان لاعبو الدراويش الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة بيراميدز، قد خاضوا تدريبات استشفائية على هامش المران الذى أقيم صباح الاثنين، بينما أدى البدلاء والمستبعدين الاستعداد بشكل طبيعي للمباراة المقبلة.