شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية أول وفود البطولة العربية لكمال الأجسام وصولا للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، المنتخب السعودى لكمال الأجسام إلى الإسكندرية استعدادا للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 28 إلى 31 يوليو الجارى بالإسكندرية.

وكان فى استقبال الوفد محمد جوهر المظ نائب رئيس منطقة الإسكندرية لكمال الأجسام، على أن تصل باقى الأفواج تباعا.



المنتخب السعودي



المنتخب السعودي

تقام البطولة العربية لكمال الأجسام IFBB، بمشاركة 14 دولة عربية هى: العراق – السعودية – تونس – الأردن – فلسطين – سوريا – البحرين – سلطنة عُمان– الإمارات – المغرب – السودان – الجزائر – اليمن – لبنان، بالإضافة إلى مصر الدولة المُضيفة للبطولة.

وتقدم البطولة العربية لكل المشاركين ما يلي: 16 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات وجوائز مالية تقدم لأول مره للثلاثة الأوائل ومكافآت أخرى للمراكز من الرابع حتى الرابع عشر.