شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجتمع برابطة الأندية لمناقشة تصورات الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر اجتماعا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب العودة من البرتغال لوضع تصوره حول الموسم الجديد 2022- 2023.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تلقى اتحاد الكرة معلومات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأكد البرتغالى روى فيتوريا موعد عودته إلى الأراضى المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصرى، وتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى يوم الأربعاء الماضى، قبل سفره إلى الأراضى البرتغالية.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمى عقب عودته إلى القاهرة، حيث طلب خلال الأيام الماضية تقريرًا شاملًا عن لاعبى جميع منتخبات المراحل السنية المختلفة بالكرة المصرية.

ويتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار والتى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.

ويحتل المنتخب المصرى المركز الرابع بالمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار برصيد 3 نقاط.

وخاض المنتخب المصرى مباراتين حيث تمكن من الفوز على غينيا بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الأولى وتلقى الهزيمة أمام إثوبيا بهدفين مقابل لا شىء فى الجولة الثانية.