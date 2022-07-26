حسين الشحات يطير اليوم لقطر لإجراء جراحة غضروف الركبة

القاهرة - سامية سيد - يطير حسين الشحات صانع العاب النادى الأهلى مساء اليوم الثلاثاء للعاصمة القطرية الدوحة لإجراء جراحة غضروف الركبة هناك.

وأجرى مسئولو النادي الأهلي خلال اليومين الماضيين ترتيبات جراحة حسين الشحات فى قطر نهاية الأسبوع الجارى، وفتحوا خطوط اتصالات مع الخبير اليونانى بابا كوستاس الذى سيُجرى الجراحة فى مركز أسباير بالعاصمة القطرية.

وأنهى الأهلى إجراءات سفر الشحات إلى قطر مؤخراً لإجراء عملية جراحية نهاية الأسبوع الجارى بمستشفى اسباير بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف الخبير اليوناني بابا كوستاس أحد أكبر المتخصصين فى إجراء العمليات الدقيقة فى الركبة، والذى أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة فى العالم

وأعلن الجهاز الطبى للأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة إصابة حسين الشحات بقطع كامل فى غضروف الركبة.

وإجمالا شارك حسين الشحات في 140 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 8782 دقيقة لعب، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 30 هدفا وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج حسين الشحات مع الأهلى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الأبطال الأفريقى ومثلهما للسوبر الأفريقى بجانب بطولة لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى ، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.