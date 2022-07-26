شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يخوض أول مباراة فى أولمبياد لوس أنجلوس أمام إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر أولى مبارياته فى أولمبياد لوس أنجلوس بأمريكا أمام إيطاليا فى مثل هذا اليوم 26 يوليو 1984، تحت قيادة الراحل محمد عبده صالح الوحش، وانتهت المباراة بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، سجله ألدو سيرينا.

جاء تشكيل منتخب مصر بقيادة الراحل محمد عبده صالح الوحش مكونا من: عادل المأمور "الزمالك"، بدر حامد "الزمالك"، حمادة صدقى "المنيا"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، ربيع ياسين "الأهلي"، مجدى عبدالغنى "الأهلي"، شوقى غريب "غزل المحلة" (مصطفى عبده "الأهلى")، محمود حسن "الإسماعيلي"، علاء نبيل "المقاولون العرب"، طاهر أبوزيد "الأهلي"، عماد سليمان "الإسماعيلي" (محمود الخطيب "الأهلي).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.