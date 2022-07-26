شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم موقف محمد عبد المنعم من مواجهة الأهلى ومصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى لإختبار طبى لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة مصر المقاصة بعد شكواه من إصابة عضلية في مباراة الجونة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراته ضد المقاصة غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل دخول معسكر مغلق بعد نهاية المران والمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لموقعة الغد.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة المقاصة غدًا، بعدما حرص على مشاهدة عددا من الفيديوهات للفريق الفيومي لمعرفة أسلوب لعبه وطريقته في التحضير والاستحواذ على اللعب وأسلوبه في اختراق دفاع المنافسين، وكذلك نقاط الضعف في صفوفه، وأبرز الثغرات التي سيعتمد عليها في اختراق دفاعات فريق المقاصة.

ويتجه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لاستمرار اللعب بخطة 3\4\3 الفترة المقبلة من أجل مواجهة النقص الحاد في صفوف الفريق للإصابات المُتتالية.

ويرغب المدرب البرتغالي في تأمين الشق الدفاعي للفريق من خلال اللعب بطريقة 3 \ 4\ 3 بعدما كشفت هذه الطريقة عن تأمين الدفاع بشكل جيد والحد من خطورة هجمات المنافسين.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة تجعل من الصعب بالنسبة للمدرب البرتغالي تنفيذ خططه الهجومية بشكل جيد لذا سيكون من الأفضل الأعتماد على خطة 3-4-3 من أجل تنفيذ المهام الدفاعية بشكل جيد.