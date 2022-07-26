شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة فى فيوتشر استعداداً لمواجهة الزمالك بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فيوتشر استعداداته لمواجهة نادى الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 2.

وحرص على ماهر المدير الفنى لفيوتشر على منح بعض التعليمات للاعبين خلال المران لنقل خطته الفنية قبل اللقاء المرتقب، كما خاض الحراس مراناً خاصاً على هامش التدريبات.



مران فيوتشر (1)



مران فيوتشر (2)



مران فيوتشر (3)



مران فيوتشر (4)



مران فيوتشر (5)



مران فيوتشر (6)



مران فيوتشر (7)

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.