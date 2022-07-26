الامارات | تعليق صادم من تشافي حول عودة ميسي إلى برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صادم من تشافي حول عودة ميسي إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، حول إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الكاتالوني وذلك بتعليق صادم غير متوقع حول "البرغوث".

وقال تشافي، لصحيفة "سبورت" الإسبانية إنه: "لا معنى للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي".

وأضاف: "ميسي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، لذلك عودته مستحيلة حاليا، وسنرى في المستقبل".

وختم: "الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة".

وكان ميسي، ترك برشلونة، الصيف الماضي، متجها لباريس سان جيرمان لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

يذكر أنه قد خرجت عدة تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية، تفيد بطلب تشافي هيرنانديز من خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، إعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فور نهاية عقده مع "بي إس جي"، بنهاية الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news