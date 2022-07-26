شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيع حزام لأسطورة الملاكمة الأمريكي" محمد علي كلاي" بمبلغ قياسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة "هيرتيدج" للمزادات، بيع حزام لأسطورة الملاكمة الأمريكي، محمد علي كلاي، بمبلغ قياسي غير مسبوق.

وبيع الحزام في مزاد علني بمبلغ 6.18 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ لأحد المقتنيات الرياضية في تاريخ دار المزادات الشهيرة.



والحزام الذي يحمل عبارة "Rumble in the Jungle"، فاز به رجل الأعمال الأمريكي ومالك نادي إنديانابوليس كولتس، جيم إيرساي. وقال إيرساي على تويتر إنه "فخور بالفوز بالحزام".

بيع حزام لأسطورة الملاكمة الأمريكي" محمد علي كلاي" بمبلغ قياسي

وارتدى محمد علي كلاي الحزام في بطولة WBC للوزن الثقيل أمام جورج فورمان، في زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) عام 1974.

وشهد النزال عودة علي إلى الملاكمة بعد تجريده من رخصة الملاكمة ولقبه في الاتحاد العالمي للملاكمة، لرفضه الانضمام إلى القوات المسلحة الأمريكية للقتال في فيتنام، قبل 7 سنوات من المباراة.

ودخل الحزام لأول مرة المجال العام في عام 1988 عندما تم بيع محتويات مدرب الملاكمة الراحل، درو بونديني، في مزاد علني. ولدى جيم إيرساي مجموعة تحتوي على الكثير من تذكارات كلاي، وقد أنفق الملايين في تجميع مجموعته، التي تضم تذكارات من عوالم الرياضة، والموسيقى، والأدب، والسياسة.

وسيعرض جيم إيرساي هذه المجموعة كاملة مع إضافتها الجديدة للجمهور، في 2 أغسطس/ آب في شيكاغو، وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2022 في إنديانابوليس.

وكان بطل العالم السابق للوزن الثقيل قد أعلن اعتناق الإسلام في عام 1964 عقب فوزه باللقب لأول مرة وذلك عندما كان يحمل اسم كاسيوس كلاي. وتوفي في عام 2016 عن عمر 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض باركنسون (الشلل الرعاش).

الت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن حزام بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل لعام 1974، الذى اشتهر باسم معركة الأدغال، والذى حصل عليه أسطورة الملاكمة الأمريكى محمد على كلاى، قد تم بيعه فى مزاد يوم الأحد، مقابل 6.18 مليون دولار.

وكان الفائز فى المنافسة المحتدمة على الحزام هو جيم إرساى، مالك فريق إنديانابوليس كولتز، حسب ما أعلنت دار مزادات التراث فى دالاس.

وفى تغريدة له، الأحد، أكد إرساى استحواذه على الحزام ليضمه إلى مجموعة من مقتنيات خاصة بموسيقى الروك والتاريخ الأمريكي وتذكارات الثقافة الشعبية التي تجوب البلاد حاليا. وسيتم عرض الحزام فى شيكاغو فى الثانى من أغسطس، وفى انديانابوليس فى التابع من سبتمبر. وكتب كريس أيفى، مدير المزادات الرياضية فى دار التراث،يقول إن فخور لحصوله على الحزام.

وقال إنه بعد ساعات من مشاهدة المشاركين فى المزاد يجولون ذهابا وإيابا حول الحزام، تبين أن تلك معركة تستحق.

وكانت مباراة عام 1974واحدة من أهم االنزالات فى تاريخ الملاكمة، حيث أوقف كلاى جورج فورمان ليستحوذ على لقب الوزن الثقيل فى زائير. وفاز فى المعركة بالضربة القاضية فى الجولة الثامنة.



ونجح مالك ناد رياضي أمريكي، في الحصول على حزام محمد علي كلاي، الذي حققه بعد الفوز في واحدة من أشهر نزالات الملاكمة عبر التاريخ، مقابل مبلغ ضخم.

وتم بيع حزام بطولة محمد علي كلاي من معركة اللقب للوزن الثقيل عام 1974 "رامبل إن ذا جانغل"، أو معركة الأدغال، في مزاد يوم الأحد مقابل 6.18 ملايين دولار.

وكان الفائز في المزاد المحتدم على الحزام هو جيم إيرساي مالك فريق إنديانابوليس كولتس، وفقا لما ذكرته شركة هيرتيدج للمزادات في دالاس.

وفي تغريدة يوم الأحد، أكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته من تذكارات موسيقى الروك والتاريخ الأميركي وتذكارات ثقافة البوب التي تجوب البلاد حاليا.

وسيتم عرض الحزام في 2 أغسطس في منطقة رصيف البحرية السياحية في شيكاغو وفي 9 سبتمبر في إنديانابوليس.

وغرد إرساي على تويتر قائلا: "فخور لكوني الحائز عليه".

وقال كريس آيفي، مدير المزادات الرياضية في هيرتيدج، في بيان: "بعد عدة ساعات من مشاهدة اثنين من مقدمي العطاءات يتجولان ذهابا وإيابا فوق هذا الحزام، ثبت أن هذه معركة جديرة بالمنافسة".

وكانت معركة عام 1974 واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في الملاكمة، حيث منع علي الملاكم "المخيف" جورج فورمان من استعادة لقب الوزن الثقيل في دولة زائير الأفريقية.

وفاز علي بالقتال بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.