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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتل المنتخب السعودي، صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب للشباب 2022 برصيد 3 نقاط، في المقابل، يأتي المنتخب العراقي ثالثا دون رصيد.



الفوز أو التعادل يضمن للمنتخب السعودي التأهل كأول المجموعة، أما منتخب العراق فليس له بديل عن الفوز لحسم التأهل بقاعدة الأهداف بعد تساوي النقاط.

كل ما تريد معرفته حول القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس العرب للشباب



موعد مباراة السعودية والعراق في كأس العرب للشباب 2022 هو الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي.



العديد من القنوات العربية تنقل أحداث البطولة العربية للشباب عبر شاشاتها.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر قنوات "العراقية الرياضية" و"الرابعة الرياضية"، و"السعودية الرياضية" و"دبي الرياضية" و"الكأس" القطرية و"نايل سبورت" المصرية.

وتُبث منافسات كأس العرب عبر عدة قنوات، "العين الرياضية" تستعرض ترددات أبرز تلك القنوات التي تبث مواجهة الليلة بين السعودية والعراق.

تردد قناة الرياضية السعودية

القمر: نايل سات

التردد: 12248

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة الرابعة العراقية

القمر: نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4



في قمة منتظرة بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب 2022، يلتقي المنتخب السعودي بنظيره العراقي، مساء الثلاثاء.

ويتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب للشباب 2022 برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على موريتانيا.



في المقابل، يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث والأخير دون رصيد من النقاط، بعد خسارته في الجولة الثانية من موريتانيا.

الفوز أو التعادل يضمن للمنتخب السعودي التأهل كأول المجموعة، أما منتخب العراق فليس له بديل عن الفوز وحسم التأهل بقاعدة الأهداف بعد تساوي النقاط.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، مساء الثلاثاء 26 يوليو/تموز، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي.



تُنقل مباريات البطولة العربية للشباب عبر العديد من القنوات العربية المختلفة.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر قناة "العراقية الرياضية" و"الرابعة الرياضية"، بجانب قناة "السعودية الرياضية" و"دبي الرياضية" و"الكأس" القطرية و"نايل سبورت" المصرية.



وكان الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي اتخذ في وقت سابق قرارا صادما للأندية السعودية، بسبب مشاركة "الأخضر" في نهائيات كأس العالم 2022.

ورفض المدرب الفرنسي مطالب الأندية الخاصة بتقليص فترة معسكر "الأخضر" التحضيري قبل كأس العالم 2022.



ويلعب منتخب السعودية في كأس العالم 2022، خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول، مما سيستدعي توقف المسابقة في منتصف الموسم.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن رينارد أغلق تمامًا ملف مطالبات بعض الأندية بتقليص فترة توقف الدوري، والتي حددها بـ35 يومًا قبل انطلاق كأس العالم، أي بعد نهاية الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وطالب رينارد أن تصل مرحلة التحضير الأخيرة لكأس العالم إلى 35 يومًا وهو ما اعتبره بعض الأندية فترة طويلة للغاية في ظل أن هناك توقف سيحدث خلال فترة إقامة كأس العالم مما قد يزيد مدة توقف المسابقة لشهرين كاملين.

من جانبها، ستعلن رابطة دوري المحترفين السعودي نهاية يوليو/ تموز الجاري عن جدول مسابقة الدوري السعودي الذي سينطلق في 25 أغسطس/أب القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم المقبل لدوري المحترفين السعودي سيشهد 5 توقفات بإجمالي 92 يومًا وهي فترة طويلة للغاية وذلك بسبب إقامة كأس العالم منتصف الموسم المقبل.

يذكر أن منتخب السعودية سيلعب في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 إلى جانب الأرجنتين وبولندا والدنمارك.