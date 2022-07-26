«تسريب حديث نور الدين مع وائل فرحان» .. شوبير: أي حد عاقل لا يمكن يصدق أن ده حديث بين حكمين خلال لقاء

الشارقة - اميمة ياسر - في أول تعلسق للإعلامي أحمد شوبير، على انتشار تسريب صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بين إبراهيم نور الدين حكم الساحة في لقاء الأهلي والجونة ووائل فرحان حكم غرفة الفار.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" فوجئنا بتسريب صوتي خلال الساعات الماضية بين الكابتن وائل فرحان والكابتن إبراهيم نور الدين خلال لقاء الأهلي والجونة".

أضاف شوبير:" وائل فرحان قال لـ إبراهيم نور الدين الكرة ركلة جزاء للأهلي ثم قال له لا لا ماشيها خلاص مفيهاش حاجة".

تابع شوبير:" أي حد عاقل في الدنيا لا يمكن يصدق أن ده حديث بين حكمين خلال لقاء، ولو بيكلموا بعض وهما بيتفرجوا على ماتش في التلفزيون برضه مش هتيجي كده".

أشار شوبير:" فيه ناس للأسف صدقت وعملت منها قصة وحدوته، الوصول إلى هذه الدرجة أمر غير مقبول على الإطلاق".