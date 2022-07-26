موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام فيوتشر والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد فريق الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها زيزو هدفين من ركلتى جزاء ومحمد عبد الغنى هدفاً وسجل لفيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر الخميس المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، ويلاحقه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.