زيزو يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة الزمالك وفيوتشر

القاهرة - سامية سيد - في تمام التاسعة مساء الخميس المقبل، تتجدد المتعة والإثارة بالدوري العام، عندما يصطدم فريق فيوتشر، بنادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام بمنافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري العام برصيد 60 نقطة بعدما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة، حيث فاز الزمالك في 19 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.