شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في تمام التاسعة مساء الخميس المقبل، تتجدد المتعة والإثارة بالدوري العام، عندما يصطدم فريق فيوتشر، بنادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام بمنافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري العام برصيد 60 نقطة بعدما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة، حيث فاز الزمالك في 19 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.
ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.
وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في مواجهة الفريقين كالتالي:
الزمالك: 14 مليون و430 ألف يوروأحمد سيد زيزو: 2 مليون يورو
محمود حمدي الونش: 2 مليون يورو
أحمد فتوح: مليون و500 ألف يورو
يوسف أوباما: مليون و500 ألف يورو
محمود علاء: مليون و200 ألف يوروفيوتشر: 9 ملايين و630 ألف دولارعمر كمال عبد الواحد: مليون يورو
أنيست أبل: مليون يورو
أحمد رفعت: 800 ألف يورو
مروان محسن 500 ألف يورو
ناصر ماهر: 500 ألف يورو