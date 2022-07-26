شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لمواجهة ضغط المباريات في الاسماعيلى بفرمان حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، بالتنسيق مع الدكتور مجدي باز طبيب الفريق، برنامج خاص للاعبين خلال الفترة الحالية، بسبب ضغط المباريات.

حيث قرر " الجمل " تخفيض الحمل البدني على لاعبيه أثناء التدريبات الجماعية مع إقامة برامج استشفائية بصفة مستمرة حتي لا يتعرضون للإجهاد فى الفترة القادمة.

ومن المعروف أن الإسماعيلي لديه ضغط لقاءات بمسابقة الدوري العام، بحيث سيخوض كل 4 أيام مباراة داخل وخارج ملعبه، فى ظل سعيه لمصالحة جماهيره قبل نهاية موسم هو الأصعب للدراويش فى تاريخه، وذلك على النحو التالي ..

* الجولة الـ 27 .. الجونة × الإسماعيلي يوم 28 يوليو الجاري بملعب خالد بشارة بالغردقة

* الجولة الـ 28 .. الإسماعيلي × مصر المقاصة يوم 1 أغسطس المقبل بملعب الدراويش

* الجولة الـ 29 .. فاركو × الإسماعيلي يوم 5 أغسطس بملعب الإسكندرية

* الجولة الـ 30 .. الإسماعيلي × الاتحاد يوم 11 أغسطس المقبل بملعب الدراويش

* الجولة الـ 31 .. المصري × الإسماعيلي يوم 18 أغسطس المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية

* الجولة الـ 18 ” المؤجلة ” .. الأهلي × الإسماعيلي يوم 21 أغسطس المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية

* الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني يوم 23 – 24 أغسطس المقبل بملعب الدراويش

* الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس المقبل بملعب بتروسبورت بالقاهرة

* الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش يوم 29 – 30 أغسطس المقبل بملعب الدراويش