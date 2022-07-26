شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لمواجهة ضغط المباريات في الاسماعيلى بفرمان حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر
حيث قرر " الجمل " تخفيض الحمل البدني على لاعبيه أثناء التدريبات الجماعية مع إقامة برامج استشفائية بصفة مستمرة حتي لا يتعرضون للإجهاد فى الفترة القادمة.
ومن المعروف أن الإسماعيلي لديه ضغط لقاءات بمسابقة الدوري العام، بحيث سيخوض كل 4 أيام مباراة داخل وخارج ملعبه، فى ظل سعيه لمصالحة جماهيره قبل نهاية موسم هو الأصعب للدراويش فى تاريخه، وذلك على النحو التالي ..
* الجولة الـ 27 .. الجونة × الإسماعيلي يوم 28 يوليو الجاري بملعب خالد بشارة بالغردقة
* الجولة الـ 28 .. الإسماعيلي × مصر المقاصة يوم 1 أغسطس المقبل بملعب الدراويش
* الجولة الـ 29 .. فاركو × الإسماعيلي يوم 5 أغسطس بملعب الإسكندرية
* الجولة الـ 30 .. الإسماعيلي × الاتحاد يوم 11 أغسطس المقبل بملعب الدراويش
* الجولة الـ 31 .. المصري × الإسماعيلي يوم 18 أغسطس المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية
* الجولة الـ 18 ” المؤجلة ” .. الأهلي × الإسماعيلي يوم 21 أغسطس المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية
* الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني يوم 23 – 24 أغسطس المقبل بملعب الدراويش
* الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس المقبل بملعب بتروسبورت بالقاهرة
* الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش يوم 29 – 30 أغسطس المقبل بملعب الدراويش