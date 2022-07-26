شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يعلن التعاقد مع فرجانى ساسى من النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك تعاقده مع الدولى التونسى فرجانى ساسى قادماً من النصر السعودى فى مثل هذا اليوم 26 يوليو 2018.

دشن فرجانى ساسى رحلة مميزة مع القلعة البيضاء استمرت ثلاثة سنوات قبل أن تنتهى الموسم الماضى بعد عدم التوصل لاتفاق بين النادى واللاعب على تمديد التعاقد فترة أخرى.

وخاض النجم التونسي طوال الثلاث سنوات التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء 103 مباراة في مختلف المسابقات بمعدل دقائق 8391 دقيقة.

شارك في دوري أبطال أفريقيا في 17 مباراة، وفي الدوري المصري 64 مباراة، والكونفدرالية الأفريقية 11 لقاء، وكأس مصر 7 مباريات، وكأس السوبر الأفريقي مباراة واحدة، كأس السوبر المصري السعودي مباراة واحدة، وكأس السوبر المصري مباراتين.

وأحرز ساسي بالقميص الأبيض 16 هدفا وصنع 17 لزملائه، حيث ساهم بذلك في 33 هدفا خلال 102 مباراة، كما تلقى 23 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء بعد بطاقتين صفراويين.

حصد فرجاني ساسي مع الزمالك على 4 بطولات رسمية وهي الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي بالإضافة إلى البطولة الودية كأس السوبر المصري السعودي.

ولد الساحر التونسى فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية، وأصبح فارس ميت عقبة الأول، خطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، قبل أن يقرر الرحيل بنهاية عقده ويصدر تغريدة عبر حسابه على تويتر لوداع جمهور الزمالك قال فيها: "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك".

وأضاف: "ويعلم الله أننى أخلصت بذمة وأمانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي فى كل المحطات والخير فيما اختاره الله".