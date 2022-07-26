شكرا لقرائتكم خبر عن 20 أغسطس غلق باب القيد للاعبى السلة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة موعد غلق باب القيد لتسجيل اللاعبين فى صفوف الفرق للموسم الجديد، والذى تم فتحه أمس الإثنين.

وتقرر أن يستمر قيد اللاعبين حتى يوم 20 أغسطس المقبل، على أن تتقدم الفرق بالعقود والأوراق المطلوبة لقيت اى لاعب وكذلك سداد الرسوم.

وقررالاتحاد اعتبار اللاعب غير المقيد حرًا بدءًا من يوم 21 أغسطس المقبل.

ووافق مجلس إدارة اتحاد السلة على اعتماد نشرة قيد اللاعبين للموسم الجديد 2022/2023 ، على أن يتم تطبيقها فى القيد خلال الفترة الجارية.

كان مسئولى اتحاد السلة قد خاطبو نظرائهم بالاتحاد الأفريقي للعبة، لترشيح فريق سلة الأهلى رجال للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للأنديةBAL ، بصفته حامل لقب الدورى في النسخة الماضية.

من ناحية أخرى، وافق مسئولى اتحاد كرة السلة على إقامة مهرجان الميني باسكت الصيفي بمدينة الأسكندرية خلال شهر سبتمبر 2022 ، و كذلك الموافقة على إقامة دراسات لحكام 3*3 لفروع الغربية والسويس والقاهرة .